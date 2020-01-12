Экономика

Pravda.RuPravda.RuКрупнейшие банки России отказались от кредитования в магазинах

Крупнейшие банки России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Финансовые организации предпочли выдавать кредитные карты, а не так называемые POS-займы.
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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
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