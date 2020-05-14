Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего «чека» в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб.

с чего всё началось

Российские банки, по итогам апреля, выдают клиентам ипотечные кредиты размером около 2,48 млн рублей. По данным бюро "Эквифакс", в прошлом месяце произошло снижение показателя на 9,3%. Уменьшением размера займа финансовые организации стремятся нивелировать негативные последствия мировой рецессии.

Происшествия Владелец натравил пса на сделавшую ему замечание москвичку Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Культура Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование. 10

Футбол Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Происшествия Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину. 217

Общество В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер. 9

Здоровье Первыми симптомами коронавируса могут быть тошнота, рвота и диарея Иногда больной может чувствовать недомогание и сухой кашель, или у человека может возникнуть потеря вкуса, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея.

Авто В США восстановят самый длинный лимузин на планете Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.

Общество Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве В Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». 182

Политика Китай планирует отомстить США за санкции Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте. 54

Энергетика Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. 49

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 250

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 220

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства. 86

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 66

Шоу-бизнес Софи Тернер засветила большой беременный живот Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот. 5

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 893

Общество СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17 В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. 149

Наука Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19 В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.