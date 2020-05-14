Экономика

Народные новостиНародные новостиКрупнейшие банки России снижают среднюю сумму ипотеки

Российские банки, по итогам апреля, выдают клиентам ипотечные кредиты размером около 2,48 млн рублей. По данным бюро "Эквифакс", в прошлом месяце произошло снижение показателя на 9,3%. Уменьшением размера займа финансовые организации стремятся нивелировать негативные последствия мировой рецессии.
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с чего всё началось

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего «чека» в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Средние ипотечные ставки вернулись к докризисному уровню

РБК05:20

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

RT на русском00:01

Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%

Национальная служба новостей01:08

РБК: банки стали давать россиянам меньше денег на ипотеку

URA.Ru00:41

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки почти на 10%

Коммерсантъ00:37

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

REGNUM00:06

Средний размер ипотеки в России снизился почти на 10% в апреле

ТАСС03:25
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Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
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Вести.Ru 10:19
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РИА Новости вчера в 17:34
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Культура

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Космос

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РБК 11:43
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Футбол

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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

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Общество

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Общество

СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17

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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы

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