Экономика
Народные новостиКрупнейшие банки России снижают среднюю сумму ипотеки
Российские банки, по итогам апреля, выдают клиентам ипотечные кредиты размером около 2,48 млн рублей. По данным бюро "Эквифакс", в прошлом месяце произошло снижение показателя на 9,3%. Уменьшением размера займа финансовые организации стремятся нивелировать негативные последствия мировой рецессии.
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с чего всё началось
Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего «чека» в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб.РБКвчера в 23:00
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Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
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