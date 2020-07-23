Экономика
URA.RuКрупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке
Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrсs.
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с чего всё началось
С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.Ведомостивчера в 18:06
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Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
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В Севастополе заражение коронавирусом подтвердили у туриста
Севастополь, 22 июля 2020, 12:48 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 22 июля в пресс-службе правительства города.
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Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Функция Linked Devices позволит использовать один аккаунт мессенджера одновременно на четырех разных устройствах.
Инфо24 05:13
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Как сообщает бразильское издание Carros.ig.com.br, в течение 2021-2022 годов на местном рынке появятся два новых кроссовера марки Fiat.
Тарантас Ньюс 04:40
Здоровье
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Здоровье
248 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За сутки в Свердловской области выявили 248 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:49
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Политика
Совфед назначил Подносову заместителем председателя Верховного суда РФ
Сенаторы назначили Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
REGNUM 03:19
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
Не допущенный на выборы соперник Лукашенко уехал в Москву
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.
РБК 05:49
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Автоспорт
Хоккенхайм отказался от проведения гонки Формулы 1 в 2020 году
Руководство Хоккенхаймринга ответило отказом "Формуле-1" в проведении Гран-при 2020 года.
CT news вчера в 15:53
Здоровье
Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма
Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:59
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Политика
Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске
Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:19
Космос
Неудачный первый запуск LauncherOne объяснили поломкой топливной системы
Причиной неудачного первого запуска ракеты LauncherOne в конце мая стала поломка в топливной системе, из-за которой в двигатель перестал поступать кислород и его работа прекратилась, заявил глава Virgin Orbit.
N+1 вчера в 03:29
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Автоспорт
Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон обошёл Шумахера по титулам
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель («Феррари») сказал, что не хочет, чтобы Льюис Хэмилтон («Мерседес») обошёл Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.
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