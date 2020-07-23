Экономика

URA.RuURA.RuКрупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке

Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrсs.
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с чего всё началось

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.
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Четыре российских банка увеличили первый взнос на ипотеку

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Крупнейшие банки увеличили размер первого взноса по ипотеке

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Lenta.ru04:27

Льготная ипотека наследила в жилищном кредитовании. Банки повышают минимальные взносы

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Коммерсантъвчера в 21:54

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

Ведомостивчера в 18:06
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В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
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Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера

Как сообщает бразильское издание Carros.ig.com.br, в течение 2021-2022 годов на местном рынке появятся два новых кроссовера марки Fiat.
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Летальность от коронавируса в России составила 1,62%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
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Здоровье

248 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За сутки в Свердловской области выявили 248 случаев коронавируса.
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ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
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Совфед назначил Подносову заместителем председателя Верховного суда РФ

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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Гаджеты

Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября

Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
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Олимпийский чемпион Иваницкий пропал в лесу Подмосковья

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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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Не допущенный на выборы соперник Лукашенко уехал в Москву

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Автоспорт

Хоккенхайм отказался от проведения гонки Формулы 1 в 2020 году

Руководство Хоккенхаймринга ответило отказом "Формуле-1" в проведении Гран-при 2020 года.
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Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма

Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
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Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

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«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша

«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Космос

Неудачный первый запуск LauncherOne объяснили поломкой топливной системы

Причиной неудачного первого запуска ракеты LauncherOne в конце мая стала поломка в топливной системе, из-за которой в двигатель перестал поступать кислород и его работа прекратилась, заявил глава Virgin Orbit.
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В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

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Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон обошёл Шумахера по титулам

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель («Феррари») сказал, что не хочет, чтобы Льюис Хэмилтон («Мерседес») обошёл Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.
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