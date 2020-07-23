С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.

с чего всё началось

Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrсs.

Крупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке

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