Экономика
URA.RuКрупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке
Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrсs.
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с чего всё началось
С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.Ведомостивчера в 18:06
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Политика
Денис Белозеров освобождён от должности зампреда правительства Якутии
Денис Георгиевич Белозеров освобождён от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщает ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев освободил Дениса Белозерова от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе.
ИА ЯСИА 04:11
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Политика
Валерий Цепкало, претендовавший на пост президента Белоруссии, покинул республику и вместе с детьми прибыл в Москву
Источник агентства Интерфакс сообщил, что Цепкало был вынужден покинуть территорию Белоруссии после того, как его детей пытались забрать из школы.
Эхо Москвы 06:01
Общество
Матвиенко заявила о компенсации аварии в Норильске за счет акционеров
Ущерб от экологической катастрофы в Норильске, где в грунт и воду попали тысячи тонн топлива, должен быть компенсирован за счет акционеров «Норникеля» или из других источников, но без ущерба для бюджетов.
РБК 06:02
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Футбол
«Боруссия» готова расстаться с Санчо этим летом
Дортмундская «Боруссия» решила продать этим летом полузащитника Джейдона Санчо.
Матч ТВ 02:23
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Политика
Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»
Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 04:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Сообщается, что скульптуре переустановили голову. Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году.
ТК Звезда 04:58
Армия и оружие
На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams
Из-за действий наводчика пострадал американский военный. На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.
Piter.tv 01:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Футбол
Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»
Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
Спорт-Экспресс 01:15
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19
Екатеринбург, 24 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Свердловской области по официальным данным за 23 июля было зафиксировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:36
Технологии
В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»
В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф 02:43
Кино
В Минкультуры РФ анонсировали открытие кинотеатров без показа драм
Российские кинотеатры начнут работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с показа "светлых и простых фильмов", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Реальное время 22 июля в 16:59
Общество
В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии.
Lenta.ru 05:08
Политика
Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Москва, 24 июля 2020, 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа.
REGNUM 05:53
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
В Кремле ответили на призыв Помпео войти в альянс против Пекина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео сформировать альянс против Китая, заявил, что Россия никогда не дружит против кого-то, Китай является ее партнером и союзником.
РИА Новости 05:18
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Футбол
«Спартак» иронично отреагировал на шутку «Локомотива»
Ранее "Локомотив" ответил на шутку "Спартака" о взломанном аккаунте в Twitter.
Газета.Ru 05:55
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55