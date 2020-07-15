Экономика

ФАНФАНВедущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
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Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор

Газета.Ru09:53

Банки отказываются кредитовать нефтяников США в ожидании худшего

Вести.Ru06:15

Ведущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора США

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Американские юристы заподозрили крупнейшие банки страны в бойкоте нефтегазового сектора США

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Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор

Экспресс газетавчера в 23:30

Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании

Комсомольская правдавчера в 19:57

Американская нефть столкнулась с новым врагом

Lenta.ru06:07
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Общество

Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5

Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
ИА Красная Весна 04:04
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Технологии

Microsoft устранила уязвимость 17-летней давности в Windows Server

Специалист Check Point Саги Цадик (Sagi Tzadik) обнаружил серьёзную уязвимость, затрагивающую Windows Server 2003-2019.
3DNews 09:28
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Общество

Власти Татарстана возобновили работу торговых центров и кафе

Татарстанские власти возобновили деятельность торговых центров и заведений общественного питания, последовав рекомендациям Роспотребнадзора.
Новый Век 07:20
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
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Футбол

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Общество

ОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора

Компания 10:18
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Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Газета.Ru 02:49
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Общество

В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня

В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.
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В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

REGNUM 07:41
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Единоборства

Тренер Макгрегора прокомментировал чемпионский бой Петра Яна

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по боксу, прокомментировал победу россиянина Петра Яна в чемпионском бою против бразильца Жозе Алду на турнире UFC 251.
Lenta.ru 09:03
Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

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Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
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Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
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Происшествия

Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы

Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 10:14
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Общество

Голикова: Россия избежала роста смертности из-за коронавируса

В среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что Россия избежала резкого роста смертности благодаря «накопленному резерву».
Форпост Северо-Запад 09:59
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Шоу-бизнес

44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши

Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Общество

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
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Футбол

Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
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Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
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Игры

Здесь мог быть ваш ремастер: фанат улучшил Diablo II с помощью нейросети

3DNews 06:05
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ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
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Футбол

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Советский спорт 10:01
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Британские врачи рассказали, как будут проводиться хирургические операции в космосе

Британские врачи рассказали, как будут проводиться хирургические операции на орбите.
Дни24 13 июля в 09:37
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