Финансы
ВедомостиКрупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.
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Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей
После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
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Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 31 октября в 11:00
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Авто
С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы
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Новые автомобили 06:08
Космос
Ученые только что обнаружили черную дыру, когда-то скрытую от глаз
Исследователи обнаружили странную чёрную дыру - звездную пару, находку, которая может открыть нам глаза на миллионы новых черных дыр, которые до сих пор были спрятаны в космосе.
AstroNews.ru вчера в 03:19
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Происшествия
Пьяная российская школьница разгромила дом топором
В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Интерфакс 03:25
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
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Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
RT на русском 07:11
Здоровье
Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
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Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Единоборства
Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.
Спорт-Экспресс вчера в 19:43
Происшествия
Робот убил человека на заводе под Липецком
К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
Российская газета 06:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Футбол
«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 05:10
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны вчера в 09:12
Общество
Количество хостелов в Москве увеличилось после их запрета в жилых домах
В Москве в настоящее время 804 хостела против 755 в октябре. Непосредственно в жилых домах сейчас открыт 261 хостел, отмечается в отчёте.
Говорит Москва 05:28
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
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