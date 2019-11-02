Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.
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Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

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