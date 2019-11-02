Экономика
ВедомостиКрупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Динамо — Ахмат 1:1
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Музыка
Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
Единоборства
Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Здоровье
Минздрав установил норму потребления соли для россиян
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова установила рекомендованную суточную норму потребления соли для жителей страны.
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
Политика
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Происшествия
В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной
Квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Информацию подтверждает «Комсомольская правда».
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Авто
Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения
Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
Происшествия
Пьяная девочка-подросток с топором разгромила дом в Ленобласти
15-летняя дебоширка проживает в Гатчине с отчимом. В Гатчине Ленинградской области девочка разгромила топором многоквартирный дом.
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
Космос
Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне
Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Политика
Против Виталия Кличко завели дело о злоупотреблении властью
Украинский суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Кличко по подозрению в злоупотреблении властью и хищении государственных средств при реконструкции Шуляевского моста в Киеве.
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.