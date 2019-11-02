Финансы
ВедомостиКрупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Почему падает доходность депозитов Представители банков объясняют текущие изменения в процентной политике ускорившимся падением ключевой ставки. 25 октября ЦБ в четвертый раз в этом году снизил ее, причем сразу на 0,5 п. п. до 6,5% годовых.
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с чего всё началось
Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.Ведомостивчера в 02:27
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что Россия уже помогает Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в обеспечении безопасности на море и готова наращивать сотрудничество в этой сфере.
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СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
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Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Происшествия
На борту самолета Абэ произошел пожар
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Московский Комсомолец 04:41
Политика
Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию
Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
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Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
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Известия 01 ноября в 05:13
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
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В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК вчера в 06:18
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Известия 01 ноября в 15:11
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
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Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
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СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Экономика
Европейские СМИ: Китай рассчитывает положить конец западному господству
Председатель КНР Си Цзиньпин, «самый авторитарный лидер со времен Мао», рассчитывает в скором будущем обеспечить Китаю мировое лидерство, положив конец полутора векам западного господства, и готовит для этого идеологическую почву, пишет французское издание Le Figaro.
Взгляд.ру 04:43
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
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Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим".
РИА Новости 04:31
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Два человека погибли в аварии на Московском шоссе
Как сообщает ГИБДД, при ДТП погибли два человека. Авария произошла около 22:45 в районе дома № 231 по Московскому шоссе.
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Футбол
«Зенит» впервые пропустил в первом тайме, ЦСКА не проиграл вдесятером
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МК-Спорт вчера в 13:35
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.
РИА Новости вчера в 02:01
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Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
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В Жуковском потушили пожар на складе
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На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
RT на русском 04:56
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Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
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РИА Новости вчера в 07:45
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70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55