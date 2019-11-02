Финансы
ВедомостиКрупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Почему падает доходность депозитов Представители банков объясняют текущие изменения в процентной политике ускорившимся падением ключевой ставки. 25 октября ЦБ в четвертый раз в этом году снизил ее, причем сразу на 0,5 п. п. до 6,5% годовых.
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с чего всё началось
Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.Ведомостивчера в 02:27
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