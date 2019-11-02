Финансы

ВедомостиВедомостиКрупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Почему падает доходность депозитов Представители банков объясняют текущие изменения в процентной политике ускорившимся падением ключевой ставки. 25 октября ЦБ в четвертый раз в этом году снизил ее, причем сразу на 0,5 п. п. до 6,5% годовых.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.
Ведомостивчера в 02:27

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Крупнейшие банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Forbesвчера в 05:27

В России крупные банки снизили ставки рублевых вкладов

МонаВиставчера в 13:26

Крупнейшие банки России снизили проценты по рублёвым вкладам

Форпост Северо-Западвчера в 07:55

Крупнейшие банки РФ начали массово снижать ставки по вкладам

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:10

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru00:47

Крупные банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Актуальные Новостивчера в 04:11

Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 02:27
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Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
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Россиян призвали не покупать «домашние» продукты

Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru вчера в 02:50
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Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

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REGNUM 06:15
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В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Происшествия

СК завел дело после взрыва на танкере в Находке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту взрыва на танкере "Залив Америка" в Приморье.
Российская газета 01 ноября в 22:55
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Теннис

Итоговый турнир WTA. Финал. Свитолина играет с Барти

Sports.ru 01:50
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

РБК вчера в 18:05
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала выступить на 80-летие

В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет – к юбилею приурочили концерт в Кремлевском дворце.
Gazeta.SPb вчера в 15:02
Общество

В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона

В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
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Политика

Голикова сообщила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
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Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
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Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
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Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

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Хоккей

«Филадельфия» проиграла по буллитам «Торонто», у Проворова два очка

У "Филадельфии" голы забили российский защитник клуба Иван Проворов (16-я в большинстве), также затем отметившийся в матче результативной передачей, Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я).
REGNUM 00:28
Политика

На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией

«Если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — считает он.
РБК 05:45
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