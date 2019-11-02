Экономика
ForbesКрупнейшие банки массово снизили ставки по рублевым вкладам
В ближайшее время падение ставок продолжится. Со 2 ноября на 0,2 п. п. станут ниже ставки некоторых вкладов банка «Ренессанс кредит». А в начале следующей недели «Возрождение» планирует снизить рублевые ставки вкладов сроком более 6 месяцев на 0,05-0,35 п. п.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия
Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину
Правоохранительные органы Саратова начали проверку в отношении мужчины, который пытался похитить 9-летнюю девочку, однако был задержан отцом ребенка.
Известия 10:28
Авто
Chevrolet Tahoe предлагается в кредит под 0,1% годовых
Как сообщает агентство "Автостат", американский внедорожник предлагается в кредит со специальной ставкой всего 0,1% годовых.
Тарантас Ньюс 09:01
Происшествия
Пьяный водитель протаранил памятник Александру III в Иркутске
Общественное телевидение России 04:45
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
"Вечером в субботу возле школы №45 во Владивостоке раздался хлопок, одна женщина пострадала, ей оторвало палец, и она госпитализирована", - сообщил собеседник.
РИА Новости 09:10
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Фигурное катание
В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Национальная служба новостей 05:16
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Музыка
Участник «Евровидения» рад, что не прошел прослушивание в «Голос»
Суть событий 10:34
Игры
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru вчера в 14:39
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Футбол
ЦСКА назвал состав на матч с «Зенитом»
ЦСКА объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги против «Зенита». С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов.
Спорт-Экспресс 10:38
Наука
Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что зрачки человека могут расширяться и сужаться в зависимости от света.
Мойка78 30 октября в 18:58
Армия и оружие
Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия
В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной
Квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Информацию подтверждает «Комсомольская правда».
РБК 07:50
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Хоккей
Шайба Дацюка помогла «Автомобилисту» победить «Трактор»
Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.
Вести.Ru 10:51
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Эксперты считают, что самое главное в этой затее – удержать уровень первоисточника.
ToDay News Ufa 30 октября в 16:00
Авто
В России водителям с 1 ноября грозят новые штрафы
В России водители могут столкнуться с новыми штрафами с 1 ноября.
OAnews 08:33
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей
Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.
РБК 06:22
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47