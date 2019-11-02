Финансы

ForbesForbesКрупнейшие банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

В ближайшее время падение ставок продолжится. Со 2 ноября на 0,2 п. п. станут ниже ставки некоторых вкладов банка «Ренессанс кредит». А в начале следующей недели «Возрождение» планирует снизить рублевые ставки вкладов сроком более 6 месяцев на 0,05-0,35 п. п.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.
Ведомостивчера в 02:27

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Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru00:47

Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 02:27

Крупнейшие банки России снизили проценты по рублёвым вкладам

Форпост Северо-Западвчера в 07:55

Крупнейшие банки РФ начали массово снижать ставки по вкладам

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:10

Крупнейшие банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Forbesвчера в 05:27

Крупные банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Актуальные Новостивчера в 04:11

В России крупные банки снизили ставки рублевых вкладов

МонаВиставчера в 13:26
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Культура

Александр Градский отмечает 70-летний юбилей

RT на русском 00:46
Происшествия

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
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Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России

Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 01 ноября в 12:56
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Происшествия

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В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
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Политика

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
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«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
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Хоккей

«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас

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Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

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Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета 01 ноября в 20:27
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
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Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 17:56
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Lenta.ru вчера в 20:09
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В Молдавии пройдет второй тур выборов в местные органы власти

Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых должны быть избраны руководители 384 населенных пунктов, пройдет в воскресенье в Молдавии.
ТАСС вчера в 16:02
Футбол

Владимир Хашиг: CAS отказал в апелляции по Мураду Мусаеву

Генеральный директор «Краснодара» Владими Хашиг рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию клуба на отстранение главного тренера команды Мурада Мусаева в еврокубках.
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Киберспорт

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Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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Единоборства

Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

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Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
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Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка

В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
РИА Новости 00:24
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
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