Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.

с чего всё началось

В ближайшее время падение ставок продолжится. Со 2 ноября на 0,2 п. п. станут ниже ставки некоторых вкладов банка «Ренессанс кредит». А в начале следующей недели «Возрождение» планирует снизить рублевые ставки вкладов сроком более 6 месяцев на 0,05-0,35 п. п.

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