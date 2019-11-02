Финансы
ForbesКрупнейшие банки массово снизили ставки по рублевым вкладам
В ближайшее время падение ставок продолжится. Со 2 ноября на 0,2 п. п. станут ниже ставки некоторых вкладов банка «Ренессанс кредит». А в начале следующей недели «Возрождение» планирует снизить рублевые ставки вкладов сроком более 6 месяцев на 0,05-0,35 п. п.
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с чего всё началось
Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.Ведомостивчера в 02:27
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BFM.ru вчера в 18:49
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RT на русском вчера в 17:49
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Газета.Ru вчера в 08:01
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Lenta.ru 00:58
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В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
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Общество
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Известия вчера в 10:31
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 22:47
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Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
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«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт вчера в 15:37
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Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
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Общество
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Российская газета 01 ноября в 20:27
Происшествия
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Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
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Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском вчера в 14:51
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 12:09
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Lenta.ru вчера в 20:09
Политика
В Молдавии пройдет второй тур выборов в местные органы власти
Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых должны быть избраны руководители 384 населенных пунктов, пройдет в воскресенье в Молдавии.
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Футбол
Владимир Хашиг: CAS отказал в апелляции по Мураду Мусаеву
Генеральный директор «Краснодара» Владими Хашиг рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию клуба на отстранение главного тренера команды Мурада Мусаева в еврокубках.
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Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru 01 ноября в 13:39
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Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC
На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
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Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
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Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
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Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
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