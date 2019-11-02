Финансы
ForbesКрупнейшие банки массово снизили ставки по рублевым вкладам
В ближайшее время падение ставок продолжится. Со 2 ноября на 0,2 п. п. станут ниже ставки некоторых вкладов банка «Ренессанс кредит». А в начале следующей недели «Возрождение» планирует снизить рублевые ставки вкладов сроком более 6 месяцев на 0,05-0,35 п. п.
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27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
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Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
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В Нарьян-Маре прошли похороны убитого в детсаду ребенка
В Нарьян-Маре на городском кладбище похоронили ребенка, который погиб в детском саду «Сказка».
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Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
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Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
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Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
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В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
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Самую большую опасность представляет баранина и утиное мясо. Они плохо осваиваются организмом.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
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КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
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Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на парковке мэрии Москвы
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Футбол
Сульшер: может быть, стоило выпустить в старте других игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 11-го тура АПЛ с «Борнмутом».
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В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецепту
Научный сотрудник института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ минфина Владимир Назаров заявили, что жители страны должны бесплатно получать лекарства по рецепту врачей.
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В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
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Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Футбол
Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»
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Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
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«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
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Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
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