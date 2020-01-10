Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.

с чего всё началось

Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов. Только 10 января сразу три банка из топ-5 по величине портфеля вкладов населения уменьшили ставки розничных депозитов.

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