Финансы
ВедомостиКрупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов
Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов. Только 10 января сразу три банка из топ-5 по величине портфеля вкладов населения уменьшили ставки розничных депозитов.
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с чего всё началось
Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.Ведомости03:37
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Певицу Maruv ограбили в центре Киева
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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
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Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
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Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
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В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году
В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Общество
Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия
В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.
Армия и оружие
WP: США планировали убить еще одного иранского командира
Примечательно, что источники отказались раскрывать детали операции, рассказав лишь то, что операция по ликвидации Шахлаи провалилась.
Политика
Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Общество
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Кино
Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Политика
Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента
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Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.