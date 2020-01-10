Финансы
ВедомостиКрупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов
Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов. Только 10 января сразу три банка из топ-5 по величине портфеля вкладов населения уменьшили ставки розничных депозитов.
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с чего всё началось
Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.Ведомости03:37
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Общество
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Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
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Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.
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Роспатент назвал самые оригинальные изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили список наиболее интересных и значимых патентов на изобретения, которые были оформлены в минувшем 2019 году.
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«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в 19-м туре Серии А
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Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
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Миро раскрыла интимные детали брака Высоцкой и Кончаловского
Известный блогер Лена Миро раскрыла интимные детали брака актрисы Юлии Высоцкой и знаменитого режиссера Андрей Кончаловского.
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Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
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Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
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Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой
По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
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Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Авто
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Общество
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Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
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Наука
Химики МГУ им. М.Ломоносова совместно с учеными РАН разработали экспресс-тест на грипп A
Химики университета предлагают использовать для определения вирусных заболеваний спектроскопию гигантского комбинационного рассеяния.