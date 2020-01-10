Финансы

ВедомостиВедомостиКрупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов. Только 10 января сразу три банка из топ-5 по величине портфеля вкладов населения уменьшили ставки розничных депозитов.
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Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
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