Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

с чего всё началось

В колл-центрах кредитных организаций «Известиям» подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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