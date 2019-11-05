Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
В колл-центрах кредитных организаций «Известиям» подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 18:23
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Банки отказались принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке
Телеканал 360°вчера в 21:32
СМИ узнали об отказе крупных банков принимать маткапитал для взноса по ипотеке
Московский Комсомолецвчера в 23:01
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