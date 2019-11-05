Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Происшествия
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 15:05
Происшествия
Очевидцы: в Амуре тонет китайская баржа с соей
Instagram-паблик @skaner28 сообщил о происшествии, которое случилось на реке Амур в районе Благовещенска.
АСН24 01:42
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Спорт
Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.
News.ru 14:30
Происшествия
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
RT на русском 12:21
Происшествия
Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.
ТАСС 15:37
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Политика
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Культура
Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку
Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU 08:34
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости 12:40
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о Земле
Ученые хотят подвергнуть пересмотру концепцию, согласно которой движение континентов Земли основано на потоках мантии.
Planet Today 05:15
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости 11:25
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета
04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск 02:35
Фигурное катание
Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной
RT на русском 04:50
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23