Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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СМИ узнали об отказе крупных банков принимать маткапитал для взноса по ипотеке
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