Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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