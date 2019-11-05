Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

с чего всё началось

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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Технологии Создателей самовоспитательного приложения обвинили в плагиате Gris The Fabulous app (@GetTheFabulous) ripped off GRIS and is reminder to all devs to be mindful of big companies and brands stealing creative work from smaller studios. pic.twitter.com/scg20wt4Vj — Devolver Digital (@devolverdigital) November 5, 2019 Неизвестно, будут ли создатели Gris предпринимать какие-то правовые шаги в отношении авторов модного приложения.

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