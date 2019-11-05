Экономика

ИзвестияИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия04 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Маткапитал в счёт ипотеки не берут: В Госдуме грозят поставить на место банки

Царьградвчера в 16:26

Девелопер объяснил отказы банков принимать маткапитал за взнос по ипотеке

Известиявчера в 08:36

СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБКвчера в 03:03

Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Телеканал 360°вчера в 05:57

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАСС04 ноября в 22:37

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ru04 ноября в 18:25

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ru04 ноября в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Хоккей

Мойсанен стал тренером вратарей «Трактора»

Финский специалист Ари Мойсанен стал тренером вратарей «Трактора».
Спорт БИЗНЕС Online 02:05
Общество

Правительство определило перечень угроз Рунету

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России Интернета и сети связи общего пользования.
ФАН 02:57
Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

VSE42.RU вчера в 23:46
Интернет

Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц

Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service вчера в 05:19
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество

В Челябинской области в детдоме забеременели три девочки

В детском доме одного из районов Южного Урала забеременели три несовершеннолетние девочки. Директору учреждения объявлен выговор.
Московский Комсомолец вчера в 13:08
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Кино

«Солярис» Тарковского выйдет в повторный прокат

Фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского с 26 декабря повторно выйдет в прокат. Об этом сообщается на сайте журнала «Искусство кино».
Дождь вчера в 08:03
Общество

На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

РИА Новости 00:36
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Армия и оружие

Пентагон опасается развития военного ИИ в России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Общество

Депутат из Ленобласти призвал ввести в школах уроки по написанию жалоб

Особенно важно, чтобы дети умели правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами — ведь именно на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся наша страна, — приводит слова Петрова РИА Новости.
News.ru 02:21
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии

Экспресс газета 02:03
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Происшествия

Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами

Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04 ноября в 04:24
Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Происшествия

Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

Вести.Ru 00:21
Футбол

«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»

Московский Комсомолец вчера в 15:06
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Интернет

Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео

Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
Ведомости вчера в 14:32
Политика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов

Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, у Киева есть претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов.
Sputnik Таджикистан вчера в 09:37
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное