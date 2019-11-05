Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 16:01
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Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году, сообщил во вторник в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.
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Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
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В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.
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Life.ru 05:44
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
LiveSport.ru вчера в 20:32
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Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В сети опубликовано видео драки фанатов «Крыльев Советов» и «Рубина»
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РБК 02:00
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Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Газета.Ru вчера в 18:29
Политика
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Российская газета 06:49
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Технологии
Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи
Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
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Политика
Медведчук предрек замерзание Украины без российского газа
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уличил во лжи министра энергетики Украины Алексея Оржеля.
Журналистская правда 06:39
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На МКС отправят 12 бутылок французского вина
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В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
РБК 02:15
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WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Политика
США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180
Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
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Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 03 ноября в 14:03
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
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Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение.
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Xiaomi представила свои первые «умные» часы
Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.
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Общество
В ОНФ назвали российские города с лучшими дорогами
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За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50