Экономика
Mockva.ruБанки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 16:01
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