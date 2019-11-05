Экономика

Mockva.ruБанки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
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Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известиявчера в 16:01

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Девелопер объяснил отказы банков принимать маткапитал за взнос по ипотеке

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ТАССвчера в 22:37

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Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ruвчера в 16:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
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