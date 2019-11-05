Экономика

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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известиявчера в 16:01

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Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Телеканал 360°05:57

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известиявчера в 18:23

Некоторые банки в России не берут маткапитал как взнос по льготной ипотеке

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«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАССвчера в 22:37

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ruвчера в 18:25

СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБК03:03

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ruвчера в 16:59
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