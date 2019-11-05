Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 16:01
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В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
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Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
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Аргументы и Факты 02:35
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Оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах провели неудачно, заявила зампред правительства страны Татьяна Голикова "Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — цитирует ее РИА "Новости".
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Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
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Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
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«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
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