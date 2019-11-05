Экономика

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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Телеканал 360°05:57

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известиявчера в 18:23

Некоторые банки в России не берут маткапитал как взнос по льготной ипотеке

РИА Новости02:16

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАССвчера в 22:37

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ruвчера в 18:25

СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБК03:03

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ruвчера в 16:59
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
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Общество

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Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери

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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

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Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
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Сотрудники петербургской «Ленты» массово отравились в столовой

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РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»

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Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

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Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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