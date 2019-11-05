Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 16:01
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Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому нельзя принимать аспирин
Мясников подчеркнул, что нельзя принимать аспирин для профилактики сердечных болезней. Дело в том, что повышается риск кровоизлияния в мозг.
Цензуры.Нет вчера в 02:14
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В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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Беременная жена Джигана впервые показала округлившийся живот
Оксана Самойлова опубликовала пляжную фотографию, на которой хорошо заметен ее большой живот. Модель позирует в профиль и обнимает Джигана.
StarHit.ru 05:10
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Политика
В Кремле оценили шансы на саммит «нормандской четверки» до конца года
Оценивая шансы провести саммит до конца года, пресс-секретарь главы государства заметил, что "пока преждевременно говорить, по-прежнему очень много вопросов на повестке".
Российская газета 06:23
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
ТАСС вчера в 01:33
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU 04:50
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Энергетика
Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину
Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
РБК 07:30
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Авто
Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55
Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.
Rusargument 01:43
Футбол
«Челси» может потратить зимой более € 150 млн
«Челси» готов потратить зимой более € 150 млн, если суд отменит решение о трансферном запрете команды, сообщает The Sun.
Чемпионат 07:06
Футбол
Стюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу
После матча чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» умер стюард. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Lenta.ru 08:37
Экономика
ФАС опасается банкротства производителей сахара из-за снижения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает банкротство ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на рынке, передает во вторник РИА Новости.
DP.RU 09:23
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Общество
Число разрешений на такси предложили ограничить в России
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.
Известия 05:50
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за откровенной сцены
Причиной травли стала откровенная сцена в новом фильме с участием актрисы.
Волга-Медиа вчера в 21:31