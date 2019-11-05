Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

с чего всё началось

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Происшествия СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Американская компания Facebook приняла решение сменить дизайн своего логотипа, чтобы пользователи не путали ее с одноименной социальной сетью.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Армия и оружие Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca Вооруженные силы Турции провели успешное испытания крылатой ракеты морского базирования, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Путешествия В Турции предлагают брать с туристов «налог на размещение» Власти предлагают брать с со всех туристов «налог на размещение», за исключением детей до 12 лет, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Общество Гончарук презентовал бюджет Украины на 2020 год Согласно презентации, которую представил Гончарук, основная часть расходов в 2020 году будет направлена на обслуживание внешнего долга в размере 141 млрд грн (около 400 млрд рублей).

Футбол Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина» В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.

Происшествия Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Общество Названы регионы РФ с самым доступным дизельным топливом Эксперты составили рейтинг регионов с самым доступным дизельным топливом в России.

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Шоу-бизнес Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.

Общество Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".

Экономика Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Политика Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.