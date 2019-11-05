Экономика

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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБК03:03

Некоторые банки в России не берут маткапитал как взнос по льготной ипотеке

РИА Новости02:16

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ruвчера в 16:59

Банки отказались принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

Телеканал 360°вчера в 21:32

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ruвчера в 18:25

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известиявчера в 18:23

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАССвчера в 22:37
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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Компания Facebook обновила логотип

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Компания Xiaomi представила умные часы Xiaomi Mi Watch за 185 долларов

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Армия и оружие

Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca

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REGNUM вчера в 08:00
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В Турции предлагают брать с туристов «налог на размещение»

Власти предлагают брать с со всех туристов «налог на размещение», за исключением детей до 12 лет, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
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Происшествия

Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка

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Ранее, 4 ноября, в Петровском (Донбасс) сорвалось разведение сил, запланированное на 13:00.
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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Названы регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

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Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
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Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
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Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

По данным "Чемпионата", предстоящая игра 16-го тура между "Сочи" и ЦСКА станет решающей для наставника клуба Александра Точилина.
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