Экономика
ИзвестияКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 16:01
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Банки отказались принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке
Телеканал 360°вчера в 21:32
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По данным "Чемпионата", предстоящая игра 16-го тура между "Сочи" и ЦСКА станет решающей для наставника клуба Александра Точилина.
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