Экономика
ТелепрограммаКрупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Сразу несколько крупных российских банков отказались принимать материнский капитал как первый взнос по ипотеке. На это уже не первый месяц на профильных форумах жалуются потенциальные покупатели.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известия04 ноября в 16:01
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«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке
ТАСС04 ноября в 22:37
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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
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Германия собирается защитить инвестиции своих компаний в «Северный поток-2».
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В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина
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Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
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Maruv отреагировала на скандал из-за признания лучшей певицей в России
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Кино
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Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Общество
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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Газета.Ru вчера в 03:48
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Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
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Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
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Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
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Экономика
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Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Газета.Ru 03:40
Общество
В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы
В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу».
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