Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

с чего всё началось

Сразу несколько крупных российских банков отказались принимать материнский капитал как первый взнос по ипотеке. На это уже не первый месяц на профильных форумах жалуются потенциальные покупатели.

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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