Экономика

Mockva.ruБанки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
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Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия04 ноября в 16:01

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СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБКвчера в 03:03

Девелопер объяснил отказы банков принимать маткапитал за взнос по ипотеке

Известиявчера в 08:36

Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Телеканал 360°вчера в 05:57

Кабмин решит вопрос использования маткапитала в качестве взноса для ипотеки

РИА Новости03:51

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАСС04 ноября в 22:37

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ru04 ноября в 18:25

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ru04 ноября в 16:59
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