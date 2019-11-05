Экономика
Mockva.ruБанки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Читать в источнике
с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известия04 ноября в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке
ТАСС04 ноября в 22:37
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Экономика
Счета компании братьев Березуцких арестовали
Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Политика
«Газпром» назвал два условия для нового транзитного контракта с Киевом
Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, какие "принципиально важные" вопросы необходимо решить перед заключением контракта на транзит российского газа в Европу через Украину в 2020 году.
Наука
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Политика
Путин назвал задачи уникального оружия России
Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Футбол
Григорян не возглавит сборную Армении, у команды будет другой тренер
Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). В октябре этого года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.
Общество
Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции
Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов
С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года - до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале - до 554 млрд рублей.
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Происшествия
Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку
На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Энергетика
Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ
Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего пациента психбольницы
Полицейские задержали второго сбежавшего пациента психиатрической больницы в Чите, сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.
Авто
Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл
Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Общество
Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Происшествия
После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья
Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России за 10 месяцев выросли на 1,5%
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Происшествия
В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов
ТАСС/ Число районов в Новгородской области, где произошли подтопления домов и участков дорог из-за сильного дождя, увеличилось с семи до девяти.
Футбол