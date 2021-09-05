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Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки

В пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков.
Известия
ЦБ на заседании 10 сентября поднимет ключевую ставку до 7%. При этом резко вырастут проценты по вкладам и ипотеке.
URA.Ru
Банки ожидают, что к концу 2021 года рост цен стабилизируется в диапазоне 6,3—6,5%, а ключевая ставка зафиксируется на уровне 7—7,25%.
URA.Ru
О таком прогнозе говорится в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», размещенном на сайте Центробанка России.
URA.Ru

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Банки России ожидают роста ключевой ставки
ФедералПресс22:27
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Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки
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