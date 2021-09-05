ИзвестияКрупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставкиВ пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков.ИзвестияЦБ на заседании 10 сентября поднимет ключевую ставку до 7%. При этом резко вырастут проценты по вкладам и ипотеке.URA.RuБанки ожидают, что к концу 2021 года рост цен стабилизируется в диапазоне 6,3—6,5%, а ключевая ставка зафиксируется на уровне 7—7,25%.URA.RuО таком прогнозе говорится в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», размещенном на сайте Центробанка России.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБанки России ожидают роста ключевой ставкиФедералПресс22:27Банки предупредили о резком росте ставок по вкладам и ипотекеURA.Ru20:56Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставкиИзвестия19:54Показать все источникиОценить1Поделиться