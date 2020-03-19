После обнуления в воскресенье ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) российские банки возобновили снижение процентов по долларовым депозитам. Ряд банков фактически обнуляют ставки долларовых вкладов, а некоторые и вовсе отказываются от них.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Общество В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.

Происшествия В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансы Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти Торги на Московской бирже в среду завершились падением основных индексов и рубля на фоне очередного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торговой площадки.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Энергетика Цена на нефть Brent выросла на 6% Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).

Шоу-бизнес Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Общество Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Общество Роскачество выявило фальсификат при проверке томатного сока Эксперты Роскачества проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.