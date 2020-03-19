Коронавирус
ВедомостиКрупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов
После обнуления в воскресенье ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) российские банки возобновили снижение процентов по долларовым депозитам. Ряд банков фактически обнуляют ставки долларовых вкладов, а некоторые и вовсе отказываются от них.
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Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Общество
За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Происшествия
В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей
Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Финансы
Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти
Торги на Московской бирже в среду завершились падением основных индексов и рубля на фоне очередного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торговой площадки.
Хоккей
«Ак Барс» потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина
"Ак Барс" на своём сайте разместил обращение к КХЛ, в котором потребовал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу
Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.
Культура
Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» выйдет на телевидении
Пятый сезон сериала «Полицейский с Рублёвки», ранее опубликованный на платформе PREMIER, будет показан по телевидению.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 475
По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за последние сутки в Италии от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 475.
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общество
Роскачество выявило фальсификат при проверке томатного сока
Эксперты Роскачества проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей.
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.