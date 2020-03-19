Коронавирус

ВедомостиВедомостиКрупнейшие банки ускорили снижение ставок долларовых вкладов

После обнуления в воскресенье ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) российские банки возобновили снижение процентов по долларовым депозитам. Ряд банков фактически обнуляют ставки долларовых вкладов, а некоторые и вовсе отказываются от них.
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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБКвчера в 13:10

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

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Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Forbesвчера в 11:55

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

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Банки.рувчера в 09:07

Максим Буйлов об отказе банков от вкладов в долларах

Коммерсантъвчера в 18:37

Райффайзенбанк прекратит прием долларовых вкладов

Rambler News Serviceвчера в 09:47
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Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество

За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России

За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Мой Брянск 17 марта в 11:46
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Финансы

Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти

Торги на Московской бирже в среду завершились падением основных индексов и рубля на фоне очередного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС вчера в 14:10
Хоккей

«Ак Барс» потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина

"Ак Барс" на своём сайте разместил обращение к КХЛ, в котором потребовал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф.
Pravda.Ru вчера в 06:05
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма вчера в 06:25
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу

Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.
Live24 вчера в 01:22
Культура

Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» выйдет на телевидении

Пятый сезон сериала «Полицейский с Рублёвки», ранее опубликованный на платформе PREMIER, будет показан по телевидению.
RT на русском вчера в 09:00
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 475

По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за последние сутки в Италии от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 475.
RuNews24.ru вчера в 18:02
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 17 марта в 12:22
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Общество

Роскачество выявило фальсификат при проверке томатного сока

Эксперты Роскачества проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей.
ФАН 02:07
Общество

Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Пятый канал вчера в 05:57
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru вчера в 08:03
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
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