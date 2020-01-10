Финансы
ForbesКрупнейшие банки в начале года снизили ставки вкладов в рублях
Лидер рынка Сбербанк, например, снизил доходность базовой линейки вкладов на 0,1-0,25 процентного пункта: сейчас ставки составляют 2,7-4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
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с чего всё началось
Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.Ведомостивчера в 03:37
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По мнению Сосновского, Гусейнов сделал подарок всем тем, «кто видит Третий рейх и Россию (СССР) в одной упряжке» и ему впору возглавить пятую колонну.
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Названы номинанты на «анти-Оскар» - премию «Золотая малина»
Получателей стыдных бутафорских ягод по традиции назовут 8 февраля - за день до "Оскара".
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Политика
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Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации в течение двух лет.
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Футбол
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Технологии
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Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.
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Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
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Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России
Напомним, KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.
Политика
Ирак захотел купить российские системы ПВО С-400
Власти Ирака рассматривают вопрос о покупке российских зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".