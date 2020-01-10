Финансы

ForbesForbesКрупнейшие банки в начале года снизили ставки вкладов в рублях

Лидер рынка Сбербанк, например, снизил доходность базовой линейки вкладов на 0,1-0,25 процентного пункта: сейчас ставки составляют 2,7-4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
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