Финансы
ВедомостиКрупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов
Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.
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