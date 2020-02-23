Финансы

ВедомостиВедомостиКрупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов

Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов

Ведомости02:41

Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по вкладам

Forbes04:06

Какой доход приносят рентные ПИФы

Коммерсантъ07:00

Российские банки снижают ставки вкладов

ГЛАС.RU07:12

Крупные банки снижают ставки по вкладам

EastRussia10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:36, Ашберн

Комментарии

Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

РИА Новости вчера в 21:39
Здоровье

На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
РБК 07:15
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Компания Google раньше планируемого срока выпустила бета-версию операционной системы Android для разработчиков, получившую название Android 11, сообщает портал 9to5google.
Rambler News Service 20 февраля в 07:36
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Общество

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 03:51
Политика

Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев

Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие

The National Interest оценило странный российский патрон для ШАК-12

ПолитРоссия вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 08:37
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Политика

Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане.
RT на русском 10:17
Кино

За неделю показов «Лёд 2» возглавил российский прокат

МТВ онлайн 20 февраля в 23:11
Кино

Энтони Хопкинс сыграет роль тренера Майка Тайсона в новом фильме

Культуромания 09:56
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 вчера в 06:47
Биатлон

Норицын покинет пост тренера женской сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что тренер женской национальной команды Виталий Норицын после окончания текущего сезона покинет занимаемую должность.
Metaratings 09:25
Биатлон

Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.
BFM.ru 04:53
Спорт

Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам

Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Российская газета 09:10
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Общество

Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать

Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
ВНовгороде.ру 05:32
Авто

Составлен топ-10 самых мужских автомобилей

Профиль 21 февраля в 06:28
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 02:29
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Футбол

Шахтер — Десна 0:0 (1-й тайм)

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 16:30
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru 09:00
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru 06:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное