Энергетика
Газета.RuКрупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.
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29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
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Сегодня в общежитие вернулись трое - студентки филфака и преподаватель.
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В перенесенном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сыграл с "Ливерпулем".
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
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Бабочки регулируют температуру своих крыльев
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National Interest включил «Борей» в пятерку самых мощных субмарин
Российские атомные подводные лодки Подводные корабли проекта 955 "Борей" вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава" с десятью боеголовками.
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Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
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Происшествия
Более 60 человек погибли из-за ливней в Бразилии
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