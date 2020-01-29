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Общество Китайским студентам продлили зимние каникулы Китайским студентам продлили зимние каникулы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

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