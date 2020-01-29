Энергетика

Газета.RuГазета.RuКрупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.
Читать в источнике
Комментировать222

Подробнее о событии

Тупиковая ситуация. Эксперт об истощении месторождений газа на Украине

Радио Sputnik03:52

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Известиявчера в 23:31

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

ТАССвчера в 07:58

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

РИА Новостивчера в 16:55

На Украине заявили об истощении газовых месторождений

ТК Звездавчера в 17:34

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Газета.Ruвчера в 12:47

На Украине на грани истощения оказались крупнейшие газовые месторождения

ФАНвчера в 18:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru 09:25
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 15:08
Общество

Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

Волжский районный суд Саратова в четверг не стал по ходатайству следствия отстранять от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:11
Политика

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:34
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Футбол

Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, играющий на правах аренды в «Сампдории», досрочно вернется в стан питерцев.
ProstoProSport 10:18
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Наука

Отказ от курения провоцирует рост здоровых клеток

Ученые доказали, что отказ от курения способствует усилению защиты организма от опухолей легких.
ToDay News Ufa 03:50
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 28 января в 13:53
Политика

МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:26
Происшествия

На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды

На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Lenta.ru 09:50
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Армия и оружие

Охоту гвардейского сирийского танка на террористов сняли на видео

Сирийские проправительственные активисты опубликовали на YouTube видео стрельбы танка Республиканской гвардии по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).
Lenta.ru 09:21
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Общество

Российские туроператоры ждут убытка в $100 млн из-за коронавируса

Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до $100 млн из-за приостановки турпотока из Китая.
Московский Комсомолец 08:17
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру 28 января в 15:02
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие

Госдеп заявил, что США не собираются выводить военных из Сирии

Соединенные Штаты Америки не намерены в ближайшее время выводить своих военных с территории Сирии.
ПолитРоссия 09:23
Происшествия

Взрыв и стрельба в Харькове: полиция начала операцию «Сирена»

Полиция Харькова объявила о начале операции «Сирена» после того, как неизвестные в четверг, 30 января, устроили взрыв и стрельбу возле областного Дома ребенка на Кузнецкой улице.
Украина.ру 08:39
Гаджеты

Защищенный российский планшет за 100 тысяч нашли на AliExpress

Пользователи сети нашли на AliExpress гаджет, аналогичный российскому планшету, более чем за 100 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:55
Единоборства

Усман и Масвидаль устроили стычку на пресс-мероприятии

Матч ТВ 03:26
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
Происшествия

У угрожавшей взорвать самолет пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Газета.Ru 09:05
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное