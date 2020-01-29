Энергетика
Газета.RuКрупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.
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В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа
Газета.Ruвчера в 14:09
На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений
Московский Комсомолецвчера в 08:32
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«Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.
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Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете
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Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
Общество
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Министерство обороны России опровергло информацию о бомбардировке «госпиталя и пекарни» на окраине сирийского города Идлиб.
Гаджеты
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
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ЕСПЧ не стал запрещать экстрадицию Цемаха в Нидерланды
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого по делу MH17 Владимира Цемаха в качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд.
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Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004-го года.
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Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.