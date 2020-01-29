Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.

Политика Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Общество Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".

Политика Путин поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы "Правительству Российской Федерации подготовить и представить в установленном порядке предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.

Авто Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.

Общество В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.

Религия В РПЦ отрицают запрет на отпевание епископами протоиерея Чаплина «Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.

Политика Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России президентским указом израильтянке Нааме Иссахар.

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Общество Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.