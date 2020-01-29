Энергетика

Газета.RuГазета.RuКрупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.
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