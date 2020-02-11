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РБККрупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам
Согласно сообщению Союза пивоваров, компании решили выйти из него после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на пиво и вопросов технического регулирования и акцизной политики.
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Даниил Бриман: «Надеюсь, что три компании, которые заявили о своем выходе, продолжат работу в Союзе»
Profibeer.ruвчера в 12:02
Три крупнейших пивоваренных компании объявили о выходе из Союза российских пивоваров
Говорит Москвавчера в 09:53
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