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Здоровье В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.

Политика Экс-президенты России могут стать пожизненными сенаторами «Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

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Общество В партии осудили «гитлеровские усы» и «зигу» забайкальских единороссов Глава забайкальского отделения «Единой России» Александр Скачков осудил поведение директора библиотек Читинского района Евгении Ушаковой и председателя совета района, члена однопартийца Вильгельма Зайделя, которых сфотографировали с «гитлеровскими усами» и вскинутой вверх рукой.

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Армия и оружие Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.