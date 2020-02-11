Общество

РБКРБККрупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам

Согласно сообщению Союза пивоваров, компании решили выйти из него после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на пиво и вопросов технического регулирования и акцизной политики.
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