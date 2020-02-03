Энергетика

ПрофильПрофильКрупнейшие нефтяные компании могут сократить добычу из-за коронавируса

Крупнейшие мировые производители нефти могут сократить добычу «чёрного золота». Причиной этого является эпидемия коронавируса. Ожидается, что представители ОПЕК встретятся на этой неделе для обсуждения проблем в нефтяной отрасли.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.
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