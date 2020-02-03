с чего всё началось

Крупнейшие мировые производители нефти могут сократить добычу «чёрного золота». Причиной этого является эпидемия коронавируса. Ожидается, что представители ОПЕК встретятся на этой неделе для обсуждения проблем в нефтяной отрасли.

Гаджеты Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Экономика Экс-издатель Forbes стала кандидатом в совет директоров ЧТПЗ Экс-глава издательского дома Axel Springer Russia (издавал российскую версию журнала Forbes) Регина фон Флемминг и бывший управляющий партнер E&Y в России, Казахстане и СНГ Дуглас Гарднер выдвинуты в качестве независимых директоров в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), подконтрольного Андрею Комарову.

Политика К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Политика Владимир Путин прилетел в Череповец Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Политика Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».