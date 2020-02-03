Энергетика
ПрофильКрупнейшие нефтяные компании могут сократить добычу из-за коронавируса
Крупнейшие мировые производители нефти могут сократить добычу «чёрного золота». Причиной этого является эпидемия коронавируса. Ожидается, что представители ОПЕК встретятся на этой неделе для обсуждения проблем в нефтяной отрасли.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.Forbesвчера в 08:41
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СМИ узнали о требовании Саудовской Аравии уменьшить нефтедобычу из-за коронавируса
Известиявчера в 14:09
Reuters назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:19
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Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу
Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.
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Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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Экс-издатель Forbes стала кандидатом в совет директоров ЧТПЗ
Экс-глава издательского дома Axel Springer Russia (издавал российскую версию журнала Forbes) Регина фон Флемминг и бывший управляющий партнер E&Y в России, Казахстане и СНГ Дуглас Гарднер выдвинуты в качестве независимых директоров в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), подконтрольного Андрею Комарову.
Политика
К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
Общество
Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе
Последний оставшийся в Одессе барельеф советскому маршалу Георгию Жукову сняли со стены.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Политика
Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину
Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Александр Дрозденко заявил об интеграции Ленобласти и Петербурга
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собирается предложить Северной столице подписать соглашение по интеграции двух регионов.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Авто
Toyota представила спортивную версию Toyota Camry для России
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную версию Toyota Camry – S-Edition.
Здоровье
Стало известно о самочувствии зараженной студентки тюменского ВУЗа
Студентка из Китая, у которой был обнаружен коронавирус, чувствуют себя хорошо.
Игры
Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.