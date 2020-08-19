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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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РИА Новости

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости06:15
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русском04:27
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ru03:06
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАСС02:04

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
ФАНвчера в 05:40
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Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса.
ТАСС09:16
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
РБК11:20
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актёра

Адвокат Эльман Пашаев считает, что в автотехнической экспертизе ДТП с участием его подзащитного, актёра Михаила Ефремова, незаслуженно обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной.
RT на русском10:46
1,2K

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В деле блогера Пыжа о разглашении гостайны обнаружили след Украины

По имеющейся информации, блогеру вменяется провоз на Украину данных, связанных с линиями метрополитена, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранителями.
RuNews24.ru02:05
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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