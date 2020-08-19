Экономика
КоммерсантъКрупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
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Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.Коммерсантъвчера в 18:33
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