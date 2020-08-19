Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

с чего всё началось

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).

Политика СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.

Политика Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о передвижении российской военной техники в сторону Белоруссии. 87

Происшествия Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов По информации Минздрава, в конце прошлой недели 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова, получившего ранение во время митингов, перевели из областной больницы на лечение в госпиталь Министерства обороны. 3

Общество Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище Американский актер Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище. Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Гула. 15

Политика Серж Саргсян пообещал удар из информационного «Искандера» по Армении По словам Саргсяна, во время апрельских боев за Карабах был подготовлен проект Договора о стратегической взаимопомощи между Арменией и фейковым режимом на оккупированных территориях Азербайджана, представляемым Ереваном как "НКР". 4

Политика Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1". 45

Политика Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии Как пояснил глава МИД Латвии, Тихановская не может быть признана победителем на президентских выборах, так как реальные результаты голосования неизвестны. 367

Политика Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь». 32

Политика Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио. 123

Кино Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре 2020 года Предполагалось, что последние 7 серий сезона будут показаны зрителям еще минувшей весной, однако показ завершился на 13-м из 20 эпизодов заключительной части сериала. 21