Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
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Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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