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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русском04:27
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ru03:06
РИА Новости

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости06:15
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАСС02:04

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Интерфакс17 августа в 08:58
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда05:43
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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