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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Коммерсантъ18:33
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Вести.Ru

Нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов

Вести.Ru03:06
RT на русском

Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

RT на русском04:27
Газета.Ru

Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Газета.Ru03:17
РИА Новости

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

РИА Новости06:15
РБК

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

РБК02:39
Коммерсантъ

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Коммерсантъ03:25
ТАСС

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались властям на повышение налогов

ТАСС02:04

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Колледжам рекомендовали исключить проведение массовых мероприятий

В документе всем средним профессиональным учебным заведениям предлагается отменить все массовые мероприятия в условиях пандемии, а занятия заочных и вечерних групп перевести в дистанционный формат.
Российская газета05:39

«Ахмат» поблагодарил алтайского футболиста, откачавшего Зорана Нижича

После удара нападающего "Спартака" мяч попал в голову защитника чеченского клуба, который на какое-то время оставался без сознания Футбольный клуб "Ахмат" в своем официальном Twitter поблагодарил нападающего "Спартака" Александра Соболева (воспитанника алтайского футбола) за оказание первой помощи защитнику чеченского клуба Зорану Нижичу.
Толк03:39
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