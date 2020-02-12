Три крупнейших российских производителя пива — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes — вышли из Союза российских пивоваров (СРП) из-за разногласия по поводу борьбы с нелегальным рынком. «Большая тройка» оказалась недовольна вопросами государственного регулирования цен и покинула организацию.

Политика Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.

Общество Госдума приняла закон о выплатах призывникам Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Шоу-бизнес Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.

Общество Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.

Политика Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Футбол РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.

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Происшествия В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Политика Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.