Экономика
Секрет фирмыКрупнейшие производители пива покинули Союз российских пивоваров
Три крупнейших российских производителя пива — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes — вышли из Союза российских пивоваров (СРП) из-за разногласия по поводу борьбы с нелегальным рынком. «Большая тройка» оказалась недовольна вопросами государственного регулирования цен и покинула организацию.
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Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»
Profibeer.ruвчера в 06:38
Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров
Газета.Ru11 февраля в 10:46
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