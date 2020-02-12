Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыКрупнейшие производители пива покинули Союз российских пивоваров

Три крупнейших российских производителя пива — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes — вышли из Союза российских пивоваров (СРП) из-за разногласия по поводу борьбы с нелегальным рынком. «Большая тройка» оказалась недовольна вопросами государственного регулирования цен и покинула организацию.
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