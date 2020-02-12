Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Союз пивоваров пожаловался на демпинг на рынке пива

Ведомости10:19

Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»

Profibeer.ru06:38

«Балтика», Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза российских пивоваров

АБНвчера в 08:07

Крупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам

РБКвчера в 15:12

Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров

Газета.Ruвчера в 10:46

В пиве поднимается пена

Коммерсантъвчера в 09:35

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Piter.tv01:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Гаджеты

Названы три скрытых особенности новых Samsung Galaxy S20

Российская газета 10:54
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде

Газета.Ru 07:32
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
РБК 10:31
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 10:48
Футбол

«Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро, что составляет 0,5% ВВП

Soccer.ru 10:22
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в выходной

День голосования по поправкам в Конституцию сделают всероссийским выходным.
Atas.info вчера в 05:24
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 10 февраля в 02:06
Происшествия

В Пензе полиция задержала активистов — они приехали поддержать осужденных по делу «Сети»

Вечером 11 февраля в Пензе на железнодорожном вокзале полицейские задержали активистов, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» и собирались вернуться в Москву.
Полит.ру вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Политика

ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс

Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Капитал страны 05:27
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья

Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
ФАН вчера в 08:53
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Политика

Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
РБК 09:47
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Технологии

Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса

Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
ToDay News Ufa 03:59
Футбол

«Краснодар» предложил «Наполи» 1,5 млн евро за аренду Юнеса

По данным источника, российский клуб предложил неаполитанцам 1,5 млн евро за полугодичную аренду 26-летнего хавбека.
Sport24.ru 04:25
Общество

Шерстяной волчара из мема оказался волчицей

РЕН ТВ 07:43
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Общество

Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса

Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.
Российская газета 09:39
Кино

Вышел трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона

Searchlight Pictures выпустила двухминутный ролик с большим количеством актёров и множеством событий Драмеди Уэса Андерсона рассказывает о группе журналистов американской газеты, помещённых в выдуманный французский город XX-го столетия.
Inc-news.ru 10:49
Политика

Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Взгляд.ру 05:30
Авто

Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda

Rusargument 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное