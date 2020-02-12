Экономика
ВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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Гаджеты
Названы три скрытых особенности новых Samsung Galaxy S20
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Происшествия
В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в выходной
День голосования по поправкам в Конституцию сделают всероссийским выходным.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Происшествия
В Пензе полиция задержала активистов — они приехали поддержать осужденных по делу «Сети»
Вечером 11 февраля в Пензе на железнодорожном вокзале полицейские задержали активистов, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» и собирались вернуться в Москву.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Политика
ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс
Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья
Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Политика
Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»
Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Технологии
Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса
Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
Футбол
«Краснодар» предложил «Наполи» 1,5 млн евро за аренду Юнеса
По данным источника, российский клуб предложил неаполитанцам 1,5 млн евро за полугодичную аренду 26-летнего хавбека.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Общество
Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса
Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.
Кино
Вышел трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Searchlight Pictures выпустила двухминутный ролик с большим количеством актёров и множеством событий Драмеди Уэса Андерсона рассказывает о группе журналистов американской газеты, помещённых в выдуманный французский город XX-го столетия.
Политика
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
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