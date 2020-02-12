Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомости13:05

Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»

Profibeer.ru06:38

«Балтика», Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза российских пивоваров

АБНвчера в 08:07

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РБКвчера в 15:12

Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров

Газета.Ruвчера в 10:46

В пиве поднимается пена

Коммерсантъвчера в 09:35

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Piter.tv01:57
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Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Политика

Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
РИА Новости 10:57
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ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
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Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

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Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Газета.Ru 12:33
Происшествия

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».
Коммерсантъ вчера в 04:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего фан-сектора «Зенита»

RT на русском 05:13
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
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В апреле у россиян может появиться еще один выходной день

День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
ProKazan.ru вчера в 09:54
Общество

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 175 человек

REGNUM вчера в 19:24
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Lenta.ru 11:01
Происшествия

Пропавший при пожаре в шахте в Мурманской области был найден живым

Известия 13:50
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
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Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
АМИТЕЛ 02:44
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Дни24 вчера в 02:48
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег население от употребления снюса

В Роспотребнадзоре предупредили, что употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания.
ТАСС вчера в 20:52
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru 13:00
Футбол

Кузбасская спортшкола осталась без выплат «Монако» за Головина

Как стало известно, школа в кузбасском городе Калтан, воспитавшая полузащитника ФК "Монако" Александра Головина, не получила солидарных выплат после трансфера игрока во французский клуб из ЦСКА в 2018 году.
VSE42.RU вчера в 03:28
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
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Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
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Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

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Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год

Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Известия 11:44
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой

В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Аргументы недели 13:47
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На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача

Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
РИА Новости 09:30
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