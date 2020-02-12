Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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Союз пивоваров пожаловался на демпинг на рынке пива

Ведомости10:19

Крупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам

РБКвчера в 15:12

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Piter.tv01:57

Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»

Profibeer.ru06:38

Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров

Газета.Ruвчера в 10:46

В пиве поднимается пена

Коммерсантъвчера в 09:35

«Балтика», Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза российских пивоваров

АБНвчера в 08:07
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Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
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Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
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Видеокарты NVIDIA GeForce MX330 и MX350 готовятся к выходу

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В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель

Самолёт авиакомпании S7, который следовал по маршруту Москва — Пенза, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, после того как в двигатель попала птица.
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Биатлон

Кристина Резцова не попала в состав на спринт на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.
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Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
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Астрономы изучают новые снимки астероида Паллада

На снимках видно, что поверхность астероида усеяна кратерами.
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Мурило не против выступать за сборную России

Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило не исключил, что может в будущем выступать за сборную России.
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

РИА Новости 10:48
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Ведомости 07:59
Экономика

Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Протеже Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Германии

ТВ Центр 10 февраля в 07:51
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
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В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного

Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Общество

Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики

Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:25
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
Хоккей

Имя нового президента КХЛ будет объявлено 14 февраля

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в настоящее время проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, результаты голосования будут объявлены 14 февраля, утверждает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении редакции.
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Здоровье

В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний

Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество

СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Вечерняя Москва 06:14
Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Газета.Ru 04:25
Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
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УАЗ назвал цены на автомобили 2020 года

SpeedMe 04:09
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