В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Политика Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью» "Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Общество Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.

Хоккей Имя нового президента КХЛ будет объявлено 14 февраля Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в настоящее время проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, результаты голосования будут объявлены 14 февраля, утверждает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении редакции.

Здоровье В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.