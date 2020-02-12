Экономика
ВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce MX330 и MX350 готовятся к выходу
NVIDIA скоро выпустит свои новые видеокарты для маломощных ноутбуков. Речь идёт о моделях MX330 и MX350.
Происшествия
В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель
Самолёт авиакомпании S7, который следовал по маршруту Москва — Пенза, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, после того как в двигатель попала птица.
Биатлон
Кристина Резцова не попала в состав на спринт на ЧМ по биатлону
Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Космос
Астрономы изучают новые снимки астероида Паллада
На снимках видно, что поверхность астероида усеяна кратерами.
Футбол
Мурило не против выступать за сборную России
Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило не исключил, что может в будущем выступать за сборную России.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Экономика
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Политика
Протеже Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Германии
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного
Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Общество
Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики
Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Хоккей
Имя нового президента КХЛ будет объявлено 14 февраля
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в настоящее время проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, результаты голосования будут объявлены 14 февраля, утверждает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении редакции.
Здоровье
В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний
Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Экономика
Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян
С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
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